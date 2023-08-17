В Саранске открылся II Всероссийский форум финно-угорских народов

Фото: Пресс-служба Главы РМ

Открытие форума состоялось в Государственном музыкальном театре имени И.М. Яушева. Как отметил заместитель руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, мероприятие является событием для всей страны, поскольку именно финно-угорские народы сейчас играют огромную роль в укреплении российской государственности.

- Время сейчас сложное. Но наше исторически сложившееся многонациональное единство позволяет нам еще крепче сплотиться ради сохранения и развития России, - подчеркнул он.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов напомнил присутствующим, что сейчас в нашей стране огромное внимание уделяется сохранению исторической памяти.

- В условиях проведения специальной военной операции эта работа приобретает новый смысл. Наши современники - участники специальной военной операции - героически сражаются с неонацизмом, совершая подвиги, достойные всеобщего уважения, - заявил он.

Глава Мордовии Артем Здунов рассказал, что к подготовке к форуму в республике подошли с огромным уровнем ответственности:

- Россия на протяжении многих веков создавалась как многонациональное и поликонфессиональное государство. В этом важнейший ресурс нашего развития. Все наши люди объединены единым культурным, цивилизационным кодом – это наша сила, она позволяет нам успешно противостоять угрозам извне, - отметил он.

Форум будет проходить два дня.