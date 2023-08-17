Пензенские «тигры» попросили об увеличении продолжительности сборов

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Все побывавшие в этот день на завершающихся в спортивно-оздоровительном лагере «Меридиан» вторых учебно-тренировочных сборах почувствовали их атмосферу.

При всем уважении к детишкам, не пионерский в коротких штанишках настрой юношей и девушек, их преподавателей, инструкторов без долгих объяснений ощутили и приехавшие на встречу с бойцами отряда «Тигр» Заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев и Глава Пензенской области Олег Мельниченко.

Губернатор поддержал предложения «тигров» об увеличении продолжительности сборов – до 21 дня, а также о полевых выездах.

«Я об этом слышу уже не в первый раз, скорректируйте программу», - дал он поручение.

Ответил Олег Мельниченко и на вопрос ребят о том, каким ему видится отряд содействия полиции «Тигр» в будущем.

«Я бы хотел видеть сплоченный коллектив молодых ребят и девушек, которые делали бы свой выбор осознанно, и чтобы в будущем каждый, кто прошёл через «Тигр», имел возможность самореализации в той сфере, которую каждый для себя выберет. Самое главное – чтобы через всю свою жизнь вы пронесли принципы, привитые в отряде, чувство дружбы, товарищества, единства коллектива», - подчеркнул губернатор.

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев поблагодарил ребят за работу на форуме «iВолга».

«Мы, увидев ваш опыт, понимаем, что он первый, но не должен быть единственным.

«Олег Владимирович планирует расширять «Тигр», - пояснил Олег Машковцев. – Знаю, что есть и более амбициозные задачи, связанные с юными «Тигрятами».

Контуры перспектив видны уже по сегодняшним будням, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Сборы объединили около 200 бойцов и командиров отряда «Тигр». Программа состояла из теоретических и практических занятий, мастер-классов, спортивных соревнований и различных видов подготовки.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Сборы решено проводить два раза в год. В этом году организованы выезды на полигоны Росгвардии и пензенского филиала Военной академии, где «тигры» смогли принять участие в стрельбах, ознакомились с работой беспилотных летательных аппаратов.

Сотрудники Федеральной службы войск нацгвардии провели для юной смены показательные выступления спецназа, преподали основы тактико-специальной подготовки, маскировки, работы с картой. Научили сборке и разборке автомата Калашникова, оказанию первой медицинской помощи.

Бойцы спецназа «Фобос» УФСИН продемонстрировали ребятам различные образцы оружия и спецсредств. Сотрудники МЧС – работу пожарного автомобиля, провели пожарно-тактическую эстафету «Огнеборцы».

Представители ДОСААФ помогли «тиграм» пройти парашютно-десантную подготовку, поделились информацией о правилах радиообмена, организовали выставку «Оружие Победы».

Инкассаторы Сбербанка рассказали о спецсредствах, которые применяются в их работе. Федерация практической стрельбы организовала занятия с использованием пневматического оружия.

Состоялись встречи бойцов «Тигра» и с сотрудниками и ветеранами органов внутренних дел, спецподразделений силовых структур, героями войны в Афганистане и СВО.