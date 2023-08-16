В храме Иоанна Кронштадтского в Саранске готовят сухие супы для военнослужащих

Сейчас в распоряжении храма уже есть пять сушилок, подаренных меценатами. Фото: Пресс-служба Правительства РМ

На улице Солнечной в Саранске находится храм Иоанна Кронштадтского. После начала СВО, помимо духовной поддержки граждан, его служители также подключились к оказанию помощи военнослужащим: начали плести маскировочные сети, собирать посылки.

Не так давно один из прихожан пожертвовал храму свою сушилку для овощей и фруктов. В тот же момент родилась еще одна идея, как помочь нашим ребятам, которые находятся так далеко от родного дома – ведь, что как ни тарелка горячей пищи, способна навеять приятные воспоминания о родных, ждущих бойца со службы? А чтобы еда хранилась дольше, было принято решение делать сухие супы.

Технология проста: овощи (картофель, морковь, лук, свеклу) запекают в духовке, чтобы они сохранили свои полезные свойства, после этого высушивают, перемешивают и упаковывают в герметичные пакеты. В каждом из них - полноценная порция. Остается лишь залить ее кипятком, подождать 20-25 минут - и густой и наваристый суп готов.

После высушивания овощи смешивают и упаковывают в герметичные пакеты. Фото: Пресс-служба Правительства РМ

Сейчас в распоряжении храма уже пять сушилок, подаренных неравнодушными гражданами. Шестую, большего объема, мастерят умельцы.

Настоятель храма протоиерей Владимир Кугушев отмечает, что жители Мордовии также могут помочь: например, принести в храм овощи со своего огорода и мясо, чтобы сделать смеси более питательными:

- Желательно нужна куриная грудка без костей. Мы ее сначала отвариваем, потом пропускаем через мясорубку и только после этого начинаем сушить, - рассказал он.

Продукты принимаются по адресу Лямбирское шоссе, д. 7. Приносить можно в любое время.