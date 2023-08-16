В Пензенской области продлили месячник по благоустройству

С 24 июля в регионе убрали около двух миллионов квадратных метров территории. (Фото: Елена Юшина)

Напоминаем вам, что 24 июля в Пензенской области был объявлен месячник по благоустройству. За это время в регионе убрали около двух миллионов квадратных метров территории, ликвидировали 302 свалки. В мероприятиях по уборке были задействованы почти 28 тысяч человек и 636 единиц спецтехники.

Впрочем, по словам министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Михаила Панюхина, проделанной работы оказалось недостаточно, поскольку не все районы отнеслись к поставленным задачам добросовестно.

- Наблюдается ненадлежащее содержание ряда мест общего пользования, а также неудовлетворительное выполнение работ по благоустройству, - заявил он.

Временно исполняющий обязанности главы Пензенской области Николай Симонов поручил продлить месячник по благоустройству до осени: соответствующее распоряжение будет готово в ближайшее время.

Речь зашла и о новой коммунальной технике, закупленной для Пензы и районов области. Николай Симонов дал поручение проанализировать, насколько эффективно она используется по всему региону.