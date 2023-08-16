Штат пензенской детской поликлиники пополнили 10 медиков

Эндокринолог Наталья Андреева устроилась на работу в детскую поликлинику №2. Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

В этом месяце на работу в детскую поликлинику №2 устроилась врач-эндокринолог Наталья Андреева. Как рассказал главный врач учреждения Александр Еремин, поликлиника долгое время нуждалась в специалисте данного профиля. Наталья Андреева окончила Пензенский медицинский институт по специальности «Лечебное дело» и ординатуру по профилю «Эндокринология».

Теперь, по словам главного врача, юным пациентам детской поликлиники №2 не нужно куда-либо ездить, чтобы пройти осмотр у эндокринолога: это можно сделать и по месту прикрепления.

Кроме того, на работу в детскую поликлинику также устроились травматолог, врач функциональной диагностики и семь педиатров. Как сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области, вскоре на работу также выйдут травматолог, гинеколог, оториноларинголог и еще семь педиатров.