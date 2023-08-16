В Саранске на три дня ограничат движение и стоянку транспорта

Схема перекрытия улиц на время мероприятия. Фото: Пресс-служба Администрации городского округа Саранск

Как рассказали в администрации городского округа Саранск, с 20:00 16 августа до 20:00 18 августа в городе будет запрещена стоянка рядом с ГБУ РМ «СШОР спортивной борьбы и дзюдо им. А.В. Мишина».

С 22:00 17 августа до 23:00 18 августа нельзя будет парковаться на следующих участках:

- между железнодорожной станцией «Посоп» и набережной реки Инсар;

- на стоянках рядом с Ледовым дворцом и РМ «РСТЦ «Старт»;

- в районе гостиницы «Park Hotel».

С 8:00 до 22:00 18 августа в городе будет запрещена стоянка на внутриквартальном участке, прилегающем к площади по улице Коваленко.

Кроме того, с с 22:00 16 августа до 23:00 18 августа будут запрещены движение и стоянка транспорта:

- на проспекте Ленина (от Советской до Коммунистической);

- на парковке в районе здания Государственного Собрания Республики Мордовия.

Запрет не распространяется на транспорт коммунальных и аварийных служб, а также на машины, имеющие пропуска.

С 22:00 16 августа 2023 года до 23:00 18 августа будет разрешена остановка и стоянка транспортных средств от дома №2 до дома №8 на улице Л. Толстого.