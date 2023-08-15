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Экономика15 августа 2023 18:14

Пензенскими аграриями намолочено 1,6 млн тонн зерна

Процент обработанных посевных площадей превысил 390 тыс. га, это 46,5% запланированного объёма
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур на данный момент составляет 40,9 ц/га, отмечает пресс-служба регионального правительства.

По словам Романа Калентьева - заместителя председателя правительства - министра сельского хозяйства, посевные площади текущего года составляют 1 млн 523,6 тыс га. Всего сельскохозяйственным товаропроизводителям предстоит убрать зерновых и зернобобовых культур на 840,4 тыс. га. А также: подсолнечника - на 324,5 тыс. га, сахарной свеклы – на 58,4 тыс. га

Хорошие темпы уборки отмечены в Каменском районе – свыше 59 % уже обмолочено, в Башмаковском и Вадинском районах – около 57%, в Неверкинском и Сердобском – порядка 54%. Два района области уже приступили к севу озимых.

Николай Симонов отметил позитивные цифры статистики текущей уборочной кампании.

В качестве одного из поручений по итогам рассмотрения вопроса врио губернатора озвучил необходимость контроля сева озимых культур.

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