Ирина Волк: В Пензе полицейские изъяли из оборота более 50 тонн контрафактной бытовой химии

Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Пензенской области пресекли нелегальное производство бытовой химии, отмечает пресс-служба регионального УМВД.

Задержаны четверо жителей Пензы, которые подозреваются в незаконном использовании средств индивидуализации товаров, совершенном организованной группой.

«Криминальный бизнес был организован в складском помещении, где оборудовали цех по изготовлению жидкости для мытья посуды и пластиковой упаковки для нее. По предварительной информации, на продукцию без ведома правообладателя наносился товарный знак известного мирового бренда. Контрафакт распространялся на территории разных регионов РФ.

В ходе обысков полицейские изъяли свыше 50 тонн готовой продукции. Задержаны работавшие на нелегальном производстве граждане среднеазиатских республик.

В отношении двоих мигрантов составлены протоколы о нарушении режима пребывания в Российской Федерации. Судом принято решение об их выдворении из страны.

Следователем Следственного управления УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 180 УК РФ.

Организатору бизнеса также инкриминируется организация незаконной миграции. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.