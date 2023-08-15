Пензенский театр "Кукольный дом" в сентябре отправится на гастроли в Калужскую область

Фрагмент спектакля театра "Кукольный дом" "Попугай и веники" - лауреата Российской Национальной театральной Премии "Золотая маска" Фото: Пресс-служба регионального Минкультуры

В Минкультуры России в настоящее время открыли прием заявок на участие в программах Всероссийского гастрольно-концертного плана.

Прием заявок на участие в программах «Большие гастроли» (гастроли театров) и «Мы – Россия» (гастроли национальных коллективов) Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры РФ будет осуществляться с 14 августа по 24 сентября, отмечает пресс-служба регионального Минкультуры. Всероссийский гастрольно-концертный план – беспрецедентный проект, который позволяет широко и эффективно осуществлять гастроли учреждений культуры, творческих коллективов и вузов во всероссийском и международном масштабах.

В Пензенской области активным участником "Больших гастролей" является Пензенский областной театр "Кукольный дом", который принимал участие в программе в 2023, 2021 и 2020 годах.

В сентябре 2023 г. театр представит свои лучшие спектакли на сцене Калужского театра кукол. В это же время жители Пензы увидят лучшие спектакли для детей, юношества и семейного просмотра в исполнении актёров из Калуги.

Также 28 сентября на сцене Пензенского театра юного зрителя в рамках "Больших гастролей" будут показаны два спектакля Луганского академического театра кукол.

10.00 - "Бабушкины сказки. Красная шапочка" (3+); 13.00 - "Маленькая ведьма. Счастье" (6+).