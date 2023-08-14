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Общество14 августа 2023 12:10

Для борьбы с диверсантами ВСУ в сформированный из земляков полк из Пензы отправлены катера

Они необходимы для выявления и уничтожения передвигающихся по Днепру диверсионно-разведывательных групп противника
Виктор ВИКТОРОВ
Фото: Telegram

Фото: Telegram

«Ко мне обратились призванные по мобилизации бойцы полка, сформированного из жителей нашего региона, - написал в своем Telegram губернатор Олег Мельниченко. - Затягивать решение вопроса было нельзя, от этого зависели жизни наших земляков.

На днях в воинскую часть отправили первую партию катеров. Дополнительно приобрели прицепы для их транспортировки. Оставшиеся плавсредства доставим нашим военным до конца августа. Помогать тем, кто защищает Родину, - наш долг.

Уверен, со мной солидарны все жители Пензенского региона».

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