Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды14 августа 2023 8:29

В Пензе прошел областной праздник православной культуры "Спас"

При поддержке Правительства Пензенской области 13 августа на Соборной площади города состоялся областной праздник православной культуры "Спас", посвященный традициям празднования на Руси трех Спасов – Медового, Яблочного и Орехового
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Гостей праздника ждала насыщенная программа. Насладиться творчеством местных мастеров и интересными экспозициями можно было на выставке изделий народных художественных промыслов. Также работала выставка – продажа меда, яблок и образцов национальных кухонь.

Гости и участники праздника смогли посетить различные фотозоны.

На главной сцене у Спасского кафедрального собора состоялась концертная программа с участием творческих коллективов районов и городов Пензенской области. Также в концертной программе приняли участие Архиерейский детский хор, семейный православный театр и камерный хор «Спас» Пензенской Епархии.

Специальными гостями стали ансамбль «Злато-Серебро» ("Пензаконцерт") и заслуженный коллектив народного творчества ансамбль русской песни «Млада» (г. Заречный).

КультураИнтересное