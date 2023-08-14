В Пензе прошел областной праздник православной культуры "Спас"

Фото предоставлено министерством культуры и туризма Пензенской области

Гостей праздника ждала насыщенная программа. Насладиться творчеством местных мастеров и интересными экспозициями можно было на выставке изделий народных художественных промыслов. Также работала выставка – продажа меда, яблок и образцов национальных кухонь.

Гости и участники праздника смогли посетить различные фотозоны.

На главной сцене у Спасского кафедрального собора состоялась концертная программа с участием творческих коллективов районов и городов Пензенской области. Также в концертной программе приняли участие Архиерейский детский хор, семейный православный театр и камерный хор «Спас» Пензенской Епархии.

Специальными гостями стали ансамбль «Злато-Серебро» ("Пензаконцерт") и заслуженный коллектив народного творчества ансамбль русской песни «Млада» (г. Заречный).