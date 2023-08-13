Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пенза
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пенза
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды13 августа 2023 13:50

Пензенцев и гостей региона приглашают на фестиваль «Юконский ворон»

Историко-культурный фестиваль «Юконский ворон» состоится в субботу, 19 августа, в селе Николаевка Пензенского района. Начало праздника в 12:00.
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области

Фото предоставлено министерством внутренней и информационной политики Пензенской области

Посвященный Дню географа России, а также 178-й годовщине со дня основания Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество»

фестиваль проводится в рамках проекта «Русские полярники - гордость и слава России!», который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

По информации пресс-службы Министерства культуры и туризма Пензенской области,в рамках праздника запланированы следующие мероприятия: - экскурсионная программа по Михайловскому редуту - единственному деревянному макету русского укрепленного торгового поста, основанного в 1833 на Аляске, где служил Лаврентий Загоскин; - военная реконструкция быта русских служивых людей на Аляске середины XIX века; - встреча с героями романа Сергея Маркова «Юконский ворон»; - знакомство с фотовыставкой «Белый горностай»; - музыкальная площадка «Кускоквим»; - ярмарка народных промыслов и др.

КультураИнтересное