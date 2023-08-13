Врач из Пензы предупреждает, что алкоголь способен вызвать опасную сердечную аритмию

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Ишемическая болезнь сердца - одна из основных причин смерти в мире, отмечает пресс-служба регионального Минздрава. Правильное питание, отказ от сигарет, алкоголя, поддержание постоянного веса и контроль здоровья – такое поведение снизит вероятность развития ИБС.

Корни влияния алкоголя на развитие ишемической болезни сердца лежат в способности этанола нарушать распределение электролитов, что приводит к патологии коронарных сосудов и негативно влияют на уровень сахара в крови.

«Необходимо понимать, что, злоупотребляя алкоголем, человек резко повышает вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний, особенно если у него есть наследственная предрасположенность или уже ранее были какие-либо проблемы в этой сфере», - акцентирует внимание заведующий кардиологическим отделением с палатой реанимации и интенсивной терапии областной больницы имени Н.Н. Бурденко Алексей Кулюцин. - Алкоголь поражает сердце, вызывает аритмию, артериальную гипертензию, нарушает обмен веществ в клетках сердечной мышцы, при этом часть клеток погибает и развивается миокардиодистрофия (уменьшение массы сердца).

Единственный способ максимально снизить вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний - полный отказ от алкоголя. Сделайте мудрый выбор!» - делает заключение Алексей Валерьевич.