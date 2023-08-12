В Пензе на фасаде «Дизель-арены» появилась «олимпийская панорама»

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Как отмечает пресс-служба регионального Минспорта, панорама состоит из именных звезд прославленных пензенских спортсменов-воспитанников пензенской спортивной школы по хоккею.

В мероприятии приняли участие министр физической культуры и спорта области Евгения Бочкарева, заместитель министра Мария Юрина, директор СШ по хоккею Сергей Блохин и юные хоккеисты. «В этом году пензенскому хоккею исполняется 75 лет. В честь юбилея создана эта панорама, которая напоминает нам о спортивных победах наших выдающихся земляков. Важно, чтобы представители молодого поколения спортсменов, знали свою историю и брали пример с тех, кто в разные годы прославил Сурский край на международной арене», – сказала Евгения Бочкарева.

В «олимпийскую панораму» включены 10 имен чемпионов и призеров Олимпийских игр.

Моисеев Юрий Иванович (1940-2005 гг.) – чемпион Х зимних Олимпийских игр в Гренобле (Франция, 1968 г.).

Первухин Василий Алексеевич (01.01.1956 г.р.) – чемпион ХII зимних Олимпийских игр в Сараево (Югославия, 1984 г.), серебряный призёр ХIII зимних Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде (США, 1980 г.).

Кожевников Александр Викторович (21.09.1958 г.р.) – чемпион XIV зимних Олимпийских игр в Сараево (Югославия, 1984 г.), чемпион XV зимних Олимпийских игр в Калгари (Канада, 1988 г.).

Герасимов Александр Петрович (1959-2020 гг.) – чемпион XIV зимних Олимпийских игр в Сараево (Югославия, 1984 г).

Светлов Сергей Александрович (17.01.1961 г.р.) – чемпион XV зимних Олимпийских игр в Калгари (Канада, 1988 г.).

Яшин Сергей Анатольевич (1962-2022 гг.) – чемпион XV зимних Олимпийских игр в Калгари (Канада, 1988 г.).

Андронов Сергей Владимирович (19.07.1989 г.р.) – чемпион XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане (Корея, 2018 г.), серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай, 2022 г.).

Голиков Александр Николаевич (26.11.1952 г.р.) – серебряный призёр ХIII зимних Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде (США, 1980 г.).

Голиков Владимир Николаевич (20.06.1954 г.р.) – серебряный призёр ХIII зимних Олимпийских игр в Лейк-Плэсиде (США, 1980 г.).

Слепышев Антон Владимирович (13.05.1994 г.р.) – серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине (Китай, 2022 г.).