В Мордовии расследуется разбойное нападение с хищением у мужчины около двух млн

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Пресс-служба МВД по республики приводит и некоторые другие подробности разбоя.

Нападение на потерпевшего произошло в Кочкурово в ночь на 25 июля, когда от знакомого он направился к автомобилю. Подбежавшие неизвестные связали его, надели на голову мешок и ударили прикладом схожего с автоматом предмета.

Под угрозой ножа нападавшие потребовали деньги и он передал злоумышленникам 620 тысяч рублей и 15 тысяч долларов, после чего злоумышленники скрылись с места преступления.

Развязав руки, потерпевший вернулся к знакомому, который вызвал полицейских.

27 июля оперативники уголовного розыска задержали одного из нападавших по месту жительства. Изъятый у 36-летнего подозреваемого предмет, внешне схожий с оружием, направлен на экспертизу.

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Как выяснится в ходе расследования уголовного дела, задержанные, располагая информацией, где будет находиться потерпевший, прибыли к указанному адресу на автомобиле.

В течение нескольких часов они следили за домом. Незадолго до совершения преступления с целью конспирации мужчины поменяли транспортное средство. После нападения денежные средства они поделили между собой.

В настоящий момент Следственной частью СУ МВД по Республике Мордовия расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ «Разбой». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.