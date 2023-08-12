В Пензе обновили Доску почета строителей

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

«В нашем регионе создана мощная строительная структура, которая на сегодняшний день продолжает развиваться. Пензенская область занимает первое место в ПФО и третье в стране - по темпам ввода жилья в эксплуатацию. А также восьмое место в России по жилищной обеспеченности населения», - отметил врио губернатора Николай Симонов.

По информации пресс-службы регионального правитльства, с начала текущего года в регионе введено почти 470 тысяч кв. метров жилья. Это на 23% больше, чем за тот же период прошлого года.

Строительная отрасль – это не только жильё, но и важные объекты социальной инфраструктуры. В этом направлении также достигнуты значительные результаты.

В числе наиболее крупных объектов, введённых в эксплуатацию в этом году - спортивно-ледовый комплекс «Хрустальный».

Продолжаются работы по строительству и реконструкции целого ряда учреждений культуры, здравоохранения и образования. Среди них – самая большая школа Поволжья - в Городе Спутнике, лабораторно-диагностический корпус Областного онкологического диспансера и пензенский планетарий.

От имени губернатора и правительства области Николай Симонов поблагодарил представителей отрасли за работу и поздравил с наступающим Днём строителя.

Отличившимся в профессиональной деятельности специалистам вручены свидетельства о занесении в Галерею Почёта строителей, о получении звания «Почётный работник промышленности строительных материалов», почётные грамоты и благодарности Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, Министерства промышленности и торговли России, губернатора Пензенской области.