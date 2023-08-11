Пензенские легкоатлеты завоевали медали чемпионата России среди ветеранов

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

Соревнования прошли в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», а также были посвящены 100-летию образования госоргана управления в сфере физической культуры и спорта.

Пензенскую область на данных стартах представили 5 жителей Сурского края. По итогам чемпионата пензенские спортсмены завоевали 9 медалей: 5 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую, отмечает пресс-служба регионального Минспорта.

Юрий Сараев среди участников старше 85 лет дважды финишировал первым на дистанциях 100 м и 200 м.

Лариса Плотникова среди участниц старше 60 лет завоевала «золото» в метании диска, а также заняла второе место в дисциплине «вес» и в метании молота.

Сергей Семенчев занял первое место в эстафете в составе команды мужчин старше 40 лет, а также занял второе место в забеге на 400 м.

Маргарита Царева 40 лет в эстафете в составе команды женщин старше 40 лет заняла первое место.

Ирина Семенычева финишировала третьей на дистанции 1500 м в этой же категории участниц.