Губернатор Олег Мельниченко вернулся в Пензу из экспедиции

Предположительно, сооружение, найденное археологами, когда-то было фонтаном (фото: личная страница Олега Мельниченко в социальной сети)

Как мы уже сообщали ранее, глава региона во время своего отпуска стал участником археологической экспедиции в другом регионе. Подробностями губернатор не раз делился в своих социальных сетях.

В очередном посте Олег Мельниченко рассказал о новых находках. Археологи обнаружили во время раскопок два сооружения: одно, размером 5х6 метров и глубиной два метра, украшенное сырцовым и обожженным кирпичом - у северной стены, второе, в виде круга диаметром полтора метра – у восточной.

Как отметил губернатор, предназначение первого помещения пока неизвестно. Второе, по предположениям, могло быть фонтаном.

«Но опять же, это только догадки. Как только появятся более точные данные, обязательно вам расскажу о предназначении этих помещений», - пообещал глава региона.