В Пензенской области еще один «земский доктор» начал приём пациентов

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

В сельских территориях Пензенской области идет поэтапный процесс ликвидации кадрового дефицита медицинских специалистов, отмечает пресс-служба регионального Минздрава. Этому активно способствует национальный проект «Здравоохранение», который активно помогает в поиске и привлечении специалистов, в том числе, среди среднего медицинского персонала, а также реализуются программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

«Земский доктор», врач акушер-гинеколог, Юлия Федотова после окончания ординатуры приступила к работе в Лунинской районной больнице.

«Программа работает, – говорит главный врач Лунинской районной больницы Ким Кушаев. – Это материальный фундамент, который даёт перспективу на развитие. Если человек приезжает в село, для него очень важны подъёмные. И если есть материальная поддержка – это всегда плюс».

Напомним, в 2023 году на работу в сельские населённые пункты в медицинские организации Пензенской области должны прибыть (переехать) 49 врачей. По состоянию на 1 августа 18 «земских докторов» уже получили выплаты и приступили к своим обязанностям.