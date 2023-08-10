В Пензе детям объяснили правила езды на электросамокатах

Фото: Пресс-служба администрации города

С детьми 9 августа пообщались педагоги детского (юношеского) центра «Спутник» Надежда Киселева и Ирина Белкина.

Совместно с сотрудниками пензенской Госавтоинспекции и городского Управления транспорта и связи они провели профилактическое мероприятие «Мой друг – самокат», отмечает пресс-служба администрации Пензы.

Инспектор по пропаганде правил дорожного движения рассказала детям и их родителям о важности соблюдения Правил дорожного движения.

Юным горожанам объяснили, где и как разрешено передвигаться на велосипеде, как правильно переходить проезжую часть, использовать электросамокаты и гироскутеры.

Ребятам предстояло продемонстрировать навыки управления самокатом, побывать в роли автоинспектора и призвать жителей микрорайона соблюдать ПДД.

Фото: Пресс-служба администрации города

В завершение мероприятия дети получили тематические листовки с правилами использования средств индивидуальной мобильности.

Новостной материал подготовлен Управлением образования Пензы.