В Пензе детям объяснили правила езды на электросамокатах

Фото: Пресс-служба администрации города
С детьми 9 августа пообщались педагоги детского (юношеского) центра «Спутник» Надежда Киселева и Ирина Белкина.
Совместно с сотрудниками пензенской Госавтоинспекции и городского Управления транспорта и связи они провели профилактическое мероприятие «Мой друг – самокат», отмечает пресс-служба администрации Пензы.
Инспектор по пропаганде правил дорожного движения рассказала детям и их родителям о важности соблюдения Правил дорожного движения.
Юным горожанам объяснили, где и как разрешено передвигаться на велосипеде, как правильно переходить проезжую часть, использовать электросамокаты и гироскутеры.
Ребятам предстояло продемонстрировать навыки управления самокатом, побывать в роли автоинспектора и призвать жителей микрорайона соблюдать ПДД.
Фото: Пресс-служба администрации города
В завершение мероприятия дети получили тематические листовки с правилами использования средств индивидуальной мобильности.
Новостной материал подготовлен Управлением образования Пензы.