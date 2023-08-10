В Пензенской области стартовал конкурс дорожников «Лучший по профессии» на призы губернатора

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

«Лучший по профессии» проводится 12 лет в 10-ти номинациях. Представители строительной отрасли соревнуются по трём направлениям: бульдозеристы, плиточники и асфальтоукладчики, отмечает пресс-служба регионального правительства.

Площадкой для проведения состязаний стала подъездная дорога к санаторию «Берёзовая роща».

На данном объекте строители выполняют практические задания, включённые в программу конкурса. Он проходит около шести часов. После жеребьёвки соревнующиеся укладывают асфальт на отрезках дороги длиной 50 м каждый. Всего они восстанавливают около одного километра дороги. После практической части состоится теоретический экзамен.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Обращаясь к организаторам и участникам, врио губернатора отметил, что профессиональный конкурс позволяет продемонстрировать высокий уровень подготовки пензенских строителей автодорог.

От всех жителей Пензенской области Николай Симонов поблагодарил дорожных строителей за то качество дорог, которое у нас в регионе есть сегодня. Отметил он и то, что необходимо повышать престиж рабочих профессий.

За победу в конкурсе лучший асфальтоукладчик получит 450 тыс. рублей. Призёры, занявшие второе и третье места – 250 тыс. рублей и 150 тыс. рублей, соответственно. Остальным участникам в качестве поощрительных призов будут вручены наручные часы и путёвки в санаторий «Берёзовая роща».

Лучших определит конкурсная комиссия из специалистов и руководителей организаций. После окончания времени технического задания члены конкурсной комиссии проверяют качество работы.