В Пензе организация дорожного движения изменится 12 и 13 августа

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

По информации пресс-службы администрации города, речь идет об улице Московской на участке от Карла Маркса до Соборной площади, об улице Белинского на участке от Лермонтова до Карла Маркса, а также об улице Карла Маркса на участке от Кирова до Советской/Володарского.

Фото: Пресс-служба администрации Пензы

В воскресенье, 13 августа, с 6:00 до 16:00 будет запрещено движение транспорта по улице Белинского на участке от Лермонтова до Карла Маркса, по улице Карла Маркса на участке от Кирова до Советской/Володарского.

Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности жителей Пензы при проведении 13 августа областного праздника православной культуры «Спас».