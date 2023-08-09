Олег Мельниченко в Telegram продолжает рассказ о буднях археологической экспедиции

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Что тут сказать? Красивая это штука - вырвать человека из бесконечной лавины хозяйственных и прочих дел, с потоком проблем и людских судеб, и дать ему несколько дней отпуска.

Так давайте не будем мешать погружению в хобби человека, сквозь века осмыслению исторических событий. Читаем вместе новости нашего репортера:

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«Продолжаем раскопки в Астраханской области на месте средневекового города Сарай Ал-Джедит. Один из исследуемых объектов - крупное усадебное здание, вероятнее всего, загородный дворец. Здание масштабное, уже сейчас мы насчитали 24 помещения.

Много интересного в ремесленном квартале города, в частности нумизматических находок: в прошлом году - порядка 100 монет, в этом - уже более 15, все они принадлежат периоду от хана Узбека до хана Джанибека. Еще одна находка - наконечник стрелы, редкий предмет для золотоордынских городов.

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А по-настоящему погрузиться в атмосферу средневекового золотоордынского города мы можем благодаря культурно-историческому комплексу «Сарай-Бату», который находится недалеко от места раскопок.

В середине XIII века хан Батый основал город Сарай-Бату, который стал столицей Золотой Орды, важным культурным и торговым центром. Город поражал своими масштабами, но после того, как в XIV веке столицу перенесли в другое место, Сарай-Бату пришел в упадок и в конце концов превратился в руины. Несколько лет назад средневековый город реконструировали для съемок фильма «Орда», и теперь эта крепость - очень популярный туристический объект».