Благодарность за работу на саммите «Россия-Африка» вручена полицейским – кинологам Мордовии

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

По информации пресс-службы МВД РФ по РМ, двум сотрудникам Центра кинологической службы МВД Мордовии вручили благодарность ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области за образцовое выполнение задач по охране общественного порядка и общественной безопасности в время проведения второго саммита «Россия - Африка».

Это произошло в ходе торжественного совещания.

С 17 по 31 июля 2023 года инспекторы-кинологи ЦКС МВД по Республике Мордовия лейтенант полиции Руслан Гусев и прапорщик полиции Евгений Андреев осуществляли охрану общественного порядка в Санкт- Петербурге и Ленинградской области вместе со своими четвероногими напарниками бельгийской овчаркой Спарта и русским спаниелем Чесла.

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

Пристальное внимание кинологов было направлено на обеспечение правопорядка и безопасности местных жителей и гостей города. В составе межведомственных рабочих групп они обследовали объекты проведения форума и саммита.

В свою очередь временно исполняющий обязанности Министра МВД по Республике Мордовия Михаил Рудов также поблагодарил прибывших из командировки сотрудников ЦКС за добросовестное исполнение служебных обязанностей при проведении международного мероприятия.