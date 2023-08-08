В Правительстве Пензенской области рассмотрели готовность школ к новому учебному году

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

По информации Министерства образования региона, в 2023 году приёмка учебных заведений проводится с 19 июня по 16 августа, оценку готовности проходят 656 образовательных организаций. В их числе детсады, школы, профессиональные учебные заведения, организации дополнительного образования. С первого сентября к обучению приступят 136 975 детей, из них 13 497 первоклассников.

В рамках проекта «Модернизация школьных систем образования» в этом году проводится ремонт 16 зданий школ. Это федеральные средства президентской программы.

Строительная готовность учебных заведений после капитального ремонта в среднем составляет более 90%. В целом опасений по сдаче объектов нет.

«Мы с вами отправили заявку на модернизацию в течение трёх лет более чем 50 школ – сумма очень большая, работа проведена огромная, - напомнил Николай Симонов. – При этом уже сегодня надо готовиться к капремонту следующего года.

По региональному проекту «Успех каждого ребенка» проводится ремонт 8 спортзалов. В текущем году в регионе появится три новых школы – в областном центре, Пензенском и Лунинском районах.

Область выделила свыше 265 млн рублей на обеспечение бесплатно школьников учебниками. Одиннадцатиклассники получат новые учебники истории. Они поступят во все образовательные организации.

В настоящее время 327 школьных автобусов осуществляют подвоз более 7500 детей, включая детей из ЛНР и ДНР. Все автобусы соответствуют требованиям технического регламента. В 2023 году за счёт средств федерального бюджета в область поступает 49 школьных автобусов.