Главный кардиолог Пензенской области Елена Володина дает пензенцам совет

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Заболевания сердца и сосудов стали проблемой номер один во всем мире. К сожалению, в России более половины смертей происходят из-за патологий сердца и сосудов.

С 7 по 12 августа в России проходит неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, отмечает пресс-служба регионального Минздрава.

Как сохранить сердце здоровым и на что необходимо обратить внимание для профилактики развития заболеваний сердца и сосудов рассказывает главный внештатный специалист-кардиолог, заведующая кардиологическим диспансером Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко Елена Володина.

«Повышение артериального давления (АД) приводит к развитию ишемической болезни сердца, инфарктов, инсультов и других патологий сердца и сосудов, - говорит главный кардиолог области. - Именно поэтому все люди должны регулярно контролировать показатели давления».

Поводом для обязательного внепланового измерения АД могут стать такие признаки, как головная боль или головокружение; шум в ушах; затрудненность дыхания; «мушки» перед глазами; тяжесть или боли в груди или сердце.

«При выявлении повышенных показателей АД метод по его снижению при помощи лекарственных средств должен подобрать только врач», - предостерегает Елена Володина.

Плановое профилактическое обследование и своевременное посещение кардиолога должно стать нормой для людей, находящихся в группе риска по развитию патологий сердца и сосудов. Это же касается лиц, отмечающих повышение показателей АД при самостоятельном его измерении.

«Людям, находящимся в группе риска, кардиолог может порекомендовать прием разжижающих кровь средств, - уточняет кардиолог. - Выбор препарата, его доза, длительность курса приема определяется только врачом, руководствующимся данными анализов и других обследований. Соблюдение этих правил по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний существенно снизит риск их развития!».