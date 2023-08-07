В Пензенской области Эдуард Копылов провел мастер-класс по дзюдо

Фото: Пресс-служба регионального Минспорта

6 августа первый заместитель министра физической культуры и спорта Пензенской области Эдуард Копылов провел мастер-класс по дзюдо для участников учебно-тренировочных сборов бойцов «Тигра», отмечает пресс-служба регионального Минспорта.

Мероприятие состоялось на территории лагеря «Меридиан», где с 4 по 18 августа проходят соборы.

Эдуард Копылов – мастер спорта России по дзюдо, судья международной категории, обладатель 4 дана. За его плечами опыт работы в качестве главного тренера сборной команды России по дзюдо-ката.

Своими знаниями о технике дзюдо он поделился с бойцами. В мастер-классе приняли участие несколько десятков молодых людей. Они изучили приемы и броски, которые поспособствуют их физическому развитию, выработке навыка самообороны и защиты окружающих.

Фото: Пресс-служба регионального Минспорта

«Все ребята большие молодцы – были включены в тренировку и с интересом изучали новое. Надеюсь, что это поможет им в будущем, в их профессиональной деятельности. Уверен, что опыт, который они получили сегодня, будет для них полезен», - сказал Эдуард Копылов. Отряд содействия полиции «Тигр» создан по инициативе губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.