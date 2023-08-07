Пензенцам предлагают лучший способ спастись от жары – посетить парк с пользой для здоровья

Фото представлено министерством здравоохранения Пензенской области

Август радует жителей области жаркой погодой. Отличным местом, где можно насладиться прохладой и провести время с пользой для здоровья, являются парки.

Здесь до конца августа будет проводиться полюбившаяся горожанам акция «Парковая зона – территория здоровья!».

«Сейчас идет неделя профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Они могут развиться у каждого человека, однако есть некоторые предрасполагающие факторы: высокий уровень холестерина, гипертония, диабет, курение, злоупотребление алкоголем, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, переедание, - говорит главврач Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ирина Пузракова. - Хорошая новость - можно сделать многое для того, чтобы предупредить начало болезней сердца».

По словам врача, нужно быть физически активным, знать свои показатели здоровья, контролировать вес, выбрать здоровое питание, отказаться от курения и избегать стрессовых ситуаций, отмечает пресс-служба регионального Минздрава.

Принять меры сегодня, чтобы снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний в будущем, помогают акции здоровья, проводимые летом на свежем воздухе.

Все желающие, посетив парк, смогут узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, индекс массы тела, показатели давления, проконсультироваться с врачом по медицинской профилактике.

Участниками акции «Парковая зона – территория здоровья» могут стать юные горожане и гости города. Для них работают тематические площадки, где можно принять участие в различных конкурсах и викторинах о здоровом образе жизни.

На этой неделе мероприятия пройдут с 12:00 до 15:00 по графику:

- 10 августа - Детский парк (г. Пенза, ул. Кронштадтская, 1А);

- 11 августа - Олимпийская аллея (вход со стороны парка «Союз»).

Люди могут получить бесплатные консультации специалистов о том, как бросить курить, снизить потребление алкоголя, разработать здоровый рацион питания, подобрать вид физической активности.

Специалисты Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики готовы оказать содействие всем заинтересованным в своем здоровье.