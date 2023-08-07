В Пензенской области завершается капитальный ремонт главного лечебного корпуса Лопатинской участковой больницы

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Федеральным проектом «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2023 -2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение» в 2023 году предусмотрен капитальный ремонт 6 объектов здравоохранения.

Один из них главный лечебный корпус Лопатинской участковой больницы.

Как уточняет пресс-служба регионального Минздрава, на капитальный ремонт предусмотрено более 9,5 млн рублей, из них 8,5 млн рублей выделены из федерального бюджета.

В настоящее время ремонтные работы вышли на финишную прямую. Уже выполнены внутренние отделочные работы, заменены старые деревянные окна и двери на новые пластиковые, производится финишная отделка откосов.

Входная группа усовершенствована в соответствии с принципами безбарьерной среды. «После ремонта помещения полностью преобразятся, станет гораздо уютнее», - говорит главный врач участковой больницы Алексей Плешаков.