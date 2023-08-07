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Здоровье7 августа 2023 9:16

В Пензенской области завершается капитальный ремонт главного лечебного корпуса Лопатинской участковой больницы

На его финансирование предусмотрено более 9,5 млн рублей, из них 8,5 млн рублей выделены из федерального бюджета
Виктор ВИКТОРОВ
Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Фото предоставлено министерством здравоохранения Пензенской области

Федеральным проектом «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2023 -2025 годы» нацпроекта «Здравоохранение» в 2023 году предусмотрен капитальный ремонт 6 объектов здравоохранения.

Один из них главный лечебный корпус Лопатинской участковой больницы.

Как уточняет пресс-служба регионального Минздрава, на капитальный ремонт предусмотрено более 9,5 млн рублей, из них 8,5 млн рублей выделены из федерального бюджета.

В настоящее время ремонтные работы вышли на финишную прямую. Уже выполнены внутренние отделочные работы, заменены старые деревянные окна и двери на новые пластиковые, производится финишная отделка откосов.

Входная группа усовершенствована в соответствии с принципами безбарьерной среды. «После ремонта помещения полностью преобразятся, станет гораздо уютнее», - говорит главный врач участковой больницы Алексей Плешаков.

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