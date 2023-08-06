В Мордовии стартовали международные соревнования по пожарно-спасательному спорту

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Торжественное открытие XII Чемпионата мира среди юношей и юниоров и VIII Чемпионата мира среди девушек и юниорок по пожарно-спасательному спорту «Саранск-2023» состоялось в Саранске 5 августа, отмечает пресс-служба Главы Республики Мордовия.

В борьбу вступили команды из России, Республики Беларусь, Казахстана и Словакии. Республика Мордовия принимает участие вне зачета. Всего в соревнованиях примут участие более 100 спортсменов. Кроме того, для обмена опытом в Мордовию приехали делегации из Таджикистана и Катара.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Участников соревнований приветствовали Глава Мордовии Артём Здунов, Заместитель Министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору генерал-полковник внутренней службы Анатолий Супруновский, Президент Международной спортивной федерации пожарных и спасателей Александр Чуприян, представители стран-участниц.

Состязания будут проходить на протяжении четырех дней.

В день открытия состоялся первый этап – подъем по штурмовой лестнице, 6 августа спортсменам предстоит преодоление полосы препятствий. 7 августа участники посоревнуются в Пожарной эстафете, а 8 августа состоится заключительный этап - боевое развертывание и награждение победителей и призеров.