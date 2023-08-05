Олег Мельниченко в отпуске отправился в археологическую экспедицию

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«Уважаемые земляки, я давно не был в отпуске, и сейчас решил немного отдохнуть, - написал Олег Мельниченко на своей странице в Telegram. - Посвящу время своему хобби - археологии. Сегодня приехал в Астраханскую область, вместе с ректором Института регионального развития Пензенской области Геннадием Николаевичем Белорыбкиным побывал на предполагаемом месте захоронения хана Батыя, а немного позже присоединюсь к Пензенскому отряду, который проводит раскопки древнего мавзолея у села Лапас. Буду рассказывать вам, как идут работы.

История Золотой Орды тесно связана с Пензенским регионом: территория нашей области когда-то была северо-западным улусом Орды с центром в нынешнем Наровчате".

На все сто отправиться по следам финиша Батыя, конечно, у губернатора не получится - дела области не отпустят.

И все же от имени всех читателей коллектив Медиагруппы "Комсомольская правда" желает вам, Олег Владимирович, доброго отдыха, увлекательных археологических открытий!