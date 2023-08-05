В Мордовии устанавливаются обстоятельства аварии с участием трех автомобилей

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

Как отмечает пресс-служба МВД Республики Мордовия, произошло столкновение трех транспортных средств: фуры «Мерседес» и автомобилей «КИА Соренто» и «КИА Рио». В результате ДТП большегруз загорелся.

По предварительным данным два человека пострадали. На месте ДТП работали экстренные службы, движение транспортных средств было приостановлено.

Сотрудники Госавтоинспекции организовали объездной путь по направлению «Рузаевка – Ковылкино – Торбеево».

По факту ДТП, произошедшего на трассе «М-5 Урал подъезд к г. Саранск», проверку организовала Прокуратура Краснослободского района.

Для выяснения обстоятельств случившегося и координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выезжал исполняющий обязанности прокурора района.

Фото: Пресс-служба МВД Республики Мордовия

По предварительным данным пресс-службы ведомства, легковой автомобиль марки Киа Соренто выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузом, в результате чего большегруз развернуло, перекрыв полностью проезжую часть.

Прокуратурой района организовано проведение проверки в сфере безопасности дорожного движения, в рамках которой будут установлены причины и условия происшествия. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.