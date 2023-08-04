Артём Здунов встретился с детьми из Каланчакского округа, Херсонской области

Фото: Пресс-служба Главы Республики Мордовия

Для 76 детей, подростков и 18 сопровождающих организована не только развлекательная и образовательная программы, но и оздоровительные процедуры.

Артём Здунов поинтересовался у ребят, как проходит отдых, какие будут пожелания на оставшееся время отдыха. И просьбы прозвучали – побывать в цирке на воде, который в данный момент гастролирует в Саранске, посетить Кафедральный собор святого праведного воина Феодора Ушакова.

Как отмечает пресс-служба Главы Мордовии, Артём Здунов пообещал, что уже в ближайшие дни это будет организовано.

Руководитель Юнармейского движения Горьковской школы Каланчакского округа Виталий Типтев обратился к Главе Мордовии с просьбой восстановить в Каланчаке работу музыкальной школы. Артём Здунов поддержал эту инициативу, но подчеркнул, что предварительно нужно отработать кадровую составляющую этой работы.

Пока же ребята попросили подарить им гитару – одна из отдыхающих девочек прекрасно владеет инструментом. Уже сегодня инструмент будет у детворы. Также как и мороженое, о котором попросили ребята. Лакомство гостям из Каланчака передала агрофирма «Норов».

Жители Каланчака поблагодарили Главу Мордовии не только за отдых, но и за открывшийся на родине магазин «Мордовия».

«Родственники рассказывают нам, что продукты все свежие, вкусные. Для нас это очень важно», - отметили собравшиеся.

На память об отдыхе в Мордовии ребята получили обереги из символа республики – мореного дуба.

Кроме того, Артём Здунов пригласил гостей из Каланчака посетить чемпионат мира по пожарной-спасительному спорту, который стартует в Мордовии в предстоящую субботу.