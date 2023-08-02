В Пензе стартовали военно-патриотические сборы ПФО «Гвардеец»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

На открытие были приглашены Глава Республики Мордовия Артём Здунов, Герои Российской Федерации – Олег Лобунец и Александр Янклович, отмечает пресс-служба регионального правительства.

«Окружной общественный проект «Гвардеец» завоевал настоящую популярность у ребят, школьников старших классов, - подчеркнул Игорь Комаров, обращаясь к собравшимся. - Юнармейские военно-патриотические сборы «Гвардеец» являются центральным объединяющим элементом всей системы допризывной подготовки в нашем округе».

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Один из авторов «Гвардейца» Олег Мельниченко напомнил, что сборы в Пензенской области открывают в девятый раз. В этом году участниками стали 320 юношей - учеников 9-10 классов.

«В российской традиции слово «гвардеец» звучит гордо. Вы знаете, что Президент и Верховный Главнокомандующий Российской Федерации присваивает звание «гвардейский» отличившимся в боях лучшим воинским частям и соединениям. И в наш лагерь ведётся строгий отбор на уровне регионов. Вы его прошли, и это для каждого из вас - уже личная победа», - акцентировал Олег Мельниченко.

Он добавил, что в судьбе многих ребят наш лагерь сыграл решающую роль. Многие участники смен поступили в наш артиллерийский инженерный институт, в другие военные учебные заведения.

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава Республики Мордовия Артём Здунов констатировал, что «Гвардеец» твёрдо закрепился в Приволжском федеральном округе.

«Большое спасибо, что такие мероприятия у нас проводятся. Ребята бьются за место в таких лагерях, чтобы попасть сюда. Я посмотрел по статистике. Три тысячи с Мордовии участвовало, и вот сколько приехало. Ни в одном вузе такого конкурса нет. Я попросил своих земляков достойно представлять Мордовию».

Участники сборов «Гвардеец» пройдут курс молодого бойца, научатся стрелять из автомата. В учебный план включены занятия по парашютной подготовке. Всё это пригодится молодым людям для будущей службы в Вооружённых Силах.