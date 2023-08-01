За сутки пензенская санавиация помогла доставить двух пациентов

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Двое пациентов: мужчина со стенокардией из Каменки и мужчина с инфарктом из Кузнецка были доставлены в Пензу и госпитализированы в местные больницы.

Всего с начала года санитарная авиация совершила уже 74 вылета. В больницы были доставлены 78 пациентов, из которых двое - дети.

На сегодня санавиация является самым быстрым и безопасным способом транспортировки тяжелых больных. Борт вертолета специальным медицинским модулем - здесь имеется аппарат искусственной вентиляции легких, кардиомонитор, дефибриллятор, что позволяет оказывать экстренную медицинскую помощь во время транспортировки. Пациента во время полета сопровождает специализированная бригада медиков.

В 2023 году на проведение экстренной медицинской эвакуации жителей Пензенской области предусмотрено 27 миллионов рублей, выделенных из областного и федерального бюджетов, что составит 125 летных часов.