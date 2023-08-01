Олег Мельниченко: «В беде никого не бросим»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Глава региона лично оценил ход восстановительных работ. Дома № 35, 37 и 43 на улице Белинского пострадали сильнее всего, но сейчас здесь уже восстановили подачу электроснабжения, вот-вот снова появится газ.

Как сообщила глава Никольского района Людмила Линина, всего от стихии пострадали 32 многоквартирных дома.

Олег Мельниченко встретился с жителями и выслушал их просьбы. Как отметил глава региона, предварительная сумма ущерба – свыше 31 миллиона рублей. По поручению губернатора, средства будут выделять из резервного фонда.

- Пока лето не закончилось, нужно срочно ремонтировать все поврежденные здания, - заявил он.

Глава региона посетил также школу №2, у которой ветром снесло крышу. Директор учреждения отметила, что родители учащихся помогли убрать территорию учреждения от веток и поваленных деревьев. Кроме школы, в Никольске также незначительно пострадали детски сады.

- Нужно быстро делать расчеты по финансированию работ, оперативно все восстанавливать. В кратчайшие сроки предоставьте соответствующую документацию, – обратился губернатор к главе района. - Проинформируйте жителей, что многоквартирные дома будем ремонтировать за счет средств бюджета. Поможем и тем, кто проживает в частном секторе. В беде никого не бросим.

На обратном пути глава региона заехал и в село Маис, где домовладения практически не пострадали, но без электричества остаются 17 домов. Он поручил в течение дня решить вопрос с электроснабжением сельчан.