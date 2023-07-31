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Общество31 июля 2023 13:40

Пензенец Никита Романов завершил работу над муралом для фестиваля «ФормART»

Его стрит-арт, нарисованный на девятиэтажке неподалеку от областной филармонии, носит название «Учиться у природы»
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

1 августа стартует финальный этап окружного фестиваля «ФормART», участниками которого уже не первый год становятся творческие жители ПФО от 18 до 35 лет. Цель фестиваля – популяризация уличного искусства и поддержка творческой молодежи.

Каждый год художникам предлагают нарисовать эскизы стрит-артов на определенную тему. В этом году она звучит как «Сила знания» - например, участники фестиваля могли запечатлеть портрет своего учителя, наставника или кого-то еще. По итогам первого этапа в каждом регионе были выбраны по одному эскизу.

От Пензенской области для участия в фестивале был выбран Никита Романов (который, к слову, уже не первый раз создает работы для «ФормARTа»). Его новый мурал посвящен не конкретному человеку, а теме обучения вообще. Милая девочка-музыкант и птица над ее головой олицетворяют вдохновение природой и знания, которые нам дает окружающий мир.

В течение нескольких дней Никита бережно переносил свой эскиз на стену жилого дома и раскрашивал его. Процесс сопровождался фото- и видеосъемкой – этого требуют правила фестиваля.

1 августа на сайте «ФормARTа» стартует общественное голосование по выбору лучшей работы. Поддержите нашего земляка голосом!

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