Пензенец Никита Романов завершил работу над муралом для фестиваля «ФормART»

Фото: Пресс-служба Министерства образования Пензенской области

1 августа стартует финальный этап окружного фестиваля «ФормART», участниками которого уже не первый год становятся творческие жители ПФО от 18 до 35 лет. Цель фестиваля – популяризация уличного искусства и поддержка творческой молодежи.

Каждый год художникам предлагают нарисовать эскизы стрит-артов на определенную тему. В этом году она звучит как «Сила знания» - например, участники фестиваля могли запечатлеть портрет своего учителя, наставника или кого-то еще. По итогам первого этапа в каждом регионе были выбраны по одному эскизу.

От Пензенской области для участия в фестивале был выбран Никита Романов (который, к слову, уже не первый раз создает работы для «ФормARTа»). Его новый мурал посвящен не конкретному человеку, а теме обучения вообще. Милая девочка-музыкант и птица над ее головой олицетворяют вдохновение природой и знания, которые нам дает окружающий мир.

В течение нескольких дней Никита бережно переносил свой эскиз на стену жилого дома и раскрашивал его. Процесс сопровождался фото- и видеосъемкой – этого требуют правила фестиваля.

1 августа на сайте «ФормARTа» стартует общественное голосование по выбору лучшей работы. Поддержите нашего земляка голосом!