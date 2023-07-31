Подачу электричества в Никольске восстановят полностью сегодня

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Накануне Николай Симонов лично выезжал в Никольский район, чтобы оценить последствия урагана, произошедшего вечером 29 июля. Никольск сильно пострадал: в городе отключилось электричество, оказались повреждены водопроводные и газовые сети, с домов сорвало крыши.

- К счастью, обошлось без гибели людей, - подчеркнул Николай Симонов. – Уже с утра в воскресенье в Никольск были «стянуты» все службы – по линии энергетиков, газовиков, лесхоза.

Ущерб пока только оценивается, но, по данным на сегодня, пострадали 32 многоквартирных дома (пять из них остались без крыш вообще) и 208 частных, а также две школы и объекты социальной направленности. По предварительным данным, ущерб по социально значимым объектам составил свыше 31 миллиона рублей. Около 500 жителей через контакт-центр сделали заявки на восстановление поврежденных частей жилых строений.

Глава Никольского района Людмила Линина рассказала, что водоснабжение в Никольске восстановлено, газоснабжение практически тоже, электричество есть у 65% жителей. Расчистка улиц от упавших деревьев также продолжается.

Николай Симонов поручил завершить ремонт электрических сетей до конца дня.