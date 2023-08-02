Пензенский «Маяк» благоустраивает территорию рядом с новыми очистными сооружениями

Как мы уже сообщали ранее, строительство очистных сооружений на «Маяке» близится к своему завершению. Все работы идут в соответствии с «дорожной картой», разработанной совместно с Росприроднадзором.

Как мы уже рассказывали, сточные воды на «Маяке» будут очищать в четыре этапа: сперва все лишнее уберут с помощью активного ила, который выращивается в специальном биореакторе. Он уже построен и залит водой.

Следующий этап – запуск самого ила. Как рассказали представители холдинга, это запланировано на середину августа. Для того чтобы ил вырос до нужного для полноценной очистки объема, потребуется около трех-четырех месяцев.

Другое необходимое оборудование, через которое воду будут направлять после биореактора (флотаторы, фильтры) уже тоже установлено и ожидает пробного запуска, чтобы убедиться в отсутствии протечек. Согласно проекту, ил после очистки частично будут возвращать в биореактор, отфильтрованные загрязнения утилизировать, а сточные воды напоследок обеззараживать ультрафиолетом.

Фото: Анна Черная

После такой многоступенчатой очистки они станут отвечать всем необходимым экологическим требованиям – а значит, их можно будет сливать, не опасаясь, что сточные воды нанесут вред природе. На сегодня данная технология является самой передовой в нашей стране – именно поэтому проект так активно поддерживается Росприроднадзором.

Сейчас рабочие на строительной площадке трудятся над благоустройством территории: вывозят мусор, укладывают асфальт.

Фото: Анна Черная

Параллельно с этим ведется и бумажная работа. В июне «Маяк» предоставил все необходимые для проведения общественных слушаний документы в городскую администрацию. Однако их дата до сих пор не назначена, что, безусловно, стопорит процесс. Кроме того, представители холдинга также уже подали необходимые документы для прохождения государственной экологической экспертизы.

Согласно «дорожной карте», запуск очистных сооружений запланирован на будущий год, однако работы на площадке ведутся с опережением графика, поэтому, скорее всего, ввод сооружения в эксплуатацию состоится раньше.