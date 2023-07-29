Пензенцы прошли экспресс-тестирование на гепатит С

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

Прошедшая накануне акция была приурочена к Всемирному дню борьбы с гепатитом. Гуляющие по Олимпийской аллее граждане смогли узнать больнее о профилактике хронических неинфекционных заболеваний.

- Гепатит опасен тем, что эта болезнь долгое время никак себя не проявляет, - отметил главный врач Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Сергей Рыбалкин. - Но последствия заболевания очень серьезные, поэтому очень важна профилактика.

Дежурившие на «площадках здоровья» медики провели не только экспресс-тестирование на гепатит С всем желающим, но и комплексное медицинское обследование. Кроме того, пензенцы также смогли немного размяться, сыграв в дартс с мастером спорта международного класса Романом Обуховым. Кроме того, волонтеры научили горожан приемам скандинавской ходьбы.

КСТАТИ

Как рассказали в областном минздраве, акция «Парковая зона – территория здоровья» продлится до конца августа. Пройти осмотр можно будет в следующих местах:

- 3 августа - Олимпийская аллея;

- 4 августа - Детский парк;

- 10 августа - Детский парк;

- 11 августа - Олимпийская аллея;

- 17 августа - Олимпийская аллея;

- 18 августа - Детский парк;

- 24 августа - Детский парк;

- 25 августа - Олимпийская аллея.