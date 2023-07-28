В Пензе выпустили почтовую открытку с видами города

Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области

Иллюстрация, размещенная на открытке, была создана по мотивам фотографии журналиста Сергея Пономарева.

- Я представил акционерному обществу «Марка» шесть фотографий с разными видами города Пензы. Например, обелиск «Росток», памятник Первопоселенцу, Музей народного творчества и несколько видов со Свердловского моста, снятые в разные времена года. Они выбрали летнюю, - отметил автор фото.

Инициатором выпуска почтовой открытки «С наилучшими пожеланиями из Пензы!» выступил директор управления «Почты России» в Пензенской области Андрей Кухарев. Он отметил, что в последние годы все чаще печатаются открытки с достопримечательностями городов России. В планах – выпустить еще несколько открыток с другими изображениями нашего города.

После церемонии гашения Сергей Пономарев подписал открытки всем желающим. Исходное изображение, нанесенное на почтовую карточку, можно увидеть в Литературном музее прямо сейчас. Выставка фоторабот Сергея Пономарева доступна для посещения до 10 августа.