Отдыхающим на Фонтанной площади пензенцам сделали замечания

Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

Жаркий летний день. Яркие купальники, разноцветные шорты, мягкие полотенца. «Пляж», - подумаете вы. «Нет, центр города», - ответит возмущенная общественность.

Несколькими неделями ранее, когда в регионе установилась солнечная погода, в социальных сетях многие жители Пензы затронули тему поведения отдыхающих на Фонтанной площади. Установленный после реконструкции фонтан не только сделал данную территорию одним из популярнейших мест для прогулок, но и привлек в центр города любителей освежиться. Не останавливали купальщиков и таблички с информацией о запрете на купания, установленные рядом.

И, если на малышей, бегающих между струйками воды, многие смотрели спокойно, то вот присоединившихся к ним взрослых начали порицать. Немудрено: тут все же центр города. Кругом рестораны, кафе, скверы. И люди в плавках и с полотенцами выглядят не совсем уместно, если не говорить еще более резко.

Накануне на Фонтанную площадь приехали сотрудники полиции. С присутствующими была проведена профилактическая беседа о бережном отношении к городскому имуществу и травмоопасности игр в фонтане, а желающим освежиться напомнили о существовании в городе пляжей и бассейнов.