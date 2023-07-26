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Общество26 июля 2023 13:33

В Пензенской области по нацпроекту отремонтировали 15 из 28 запланированных на этот год участков

На остальных работы планируется завершить либо до 1 октября, либо до 1 мая – это зависит от типа финансирования
Анна ЧЕРНАЯ
Анна ЧЕРНАЯ

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как рассказал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, на сегодня в регионе работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» выполнены на 50%. Сданы объекты в Белинском, Земетчинском, Бессоновском, Камешкирском, Пензенском и других районах, а также в самой Пензе.

Глава региона напомнил, что по итогам 2022 году область вошла в число лидеров по реализации этого национального проекта.

- В планах этого года – не менее масштабные задачи. Подрядные организации сохраняют высокие темпы работ, с начала сезона выполнена уже половина намеченного. В надлежащее состояние приведено более 80 километров дорог, – подчеркнул Олег Мельниченко.

Работы на тех объектах, которые нужно сдать в этом году, завершатся до 1 октября. Объекты с двухлетним финансированием сдадут до 1 мая следующего года.

Общий объем финансирования ремонта автотранспортных объектов в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году составляет почти пять миллиардов рублей.

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