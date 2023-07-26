Пензенские врачи провели уникальную операцию на головном мозге

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

В один из дней жительница Пензы обнаружила у себя на голове странное уплотнение. Шишка стремительно росла и за неделю стала размером с крупный апельсин. МРТ-обследование выявило у пациентки внемозговое неоднородное образование.

Врачи клинической больницы во главе с заведующим РСЦ, врачом нейрохирургом высшей квалификации, заслуженным врачом РФ Михаилом Красновым приняли решение о проведении срочной операции с применением ультразвуковой допплерографии.

- Данный метод диагностики используется для изучения показателей скорости кровотока, определения стенозов, окклюзии и деформации магистральных артерий головы и шеи, - отметил врач.

Операция прошла успешно. Пациентка была выписана с направлением на дальнейшее лечение в онкологическом диспансере. Как подчеркнул Михаил Викторович, если бы пензячка пришла в больницу неделей позже, ей бы уже вряд ли смогли помочь.

Напомним, что региональный сосудистый центр Пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко был открыт в рамках национального проекта «Здравоохранение». Благодаря выделенным средствам, пензенские хирурги могут проводить сложнейшие операции. И при этом сами пациенты не платят за них – вся помощь оказывается бесплатно.