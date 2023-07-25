Полицейский из Мордовии завоевал «серебро» в конкурсе профмастерства среди сотрудников ППС

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

Всероссийский конкурс профмастерства среди сотрудников строевых подразделений ППСП территориальных органов МВД России на звание «Лучший по профессии» проводился в преддверии празднования 100-летнего юбилея образования ППС.

В заключительном этапе конкурса, который состоялся на базе ВИПК МВД России, участвовали 174 сотрудника территориальных органов МВД России.

На протяжении четырех дней оргкомитет и профильные комиссии оценивали профессиональные навыки участников по правовой, служебной, огневой и физической подготовке.

По итогам испытаний определены призеры по видам подготовки и победители.

Награждение проводилось по двум категориям участников: сотрудники, замещающие должности младшего начальствующего состава, и сотрудники, замещающие должность инспектора патрульно-постовой службы полиции.

Республику Мордовию в заключительном этапе конкурса в Москве представлял победитель регионального этапа полицейский ОБ ППСП УМВД России по городскому округу Саранск старший сержант полиции Аитов Рамиль Рафикович.

Фото: Пресс-служба МВД РФ по Республике Мордовия

Он занял 1 место по физической подготовке, а также награжден медалью, дипломом второй степени и ценным подарком за победу во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии».

Блестящая физическая подготовка нашего парня без преувеличения делает золотой отлив на его серебряную награду.

С чем «Комсомолка» и поздравляет Рамиля.