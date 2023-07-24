Случаи заболевания корью выявлены в Пензе, Кузнецке, Шемышейке и Неверкино

Фото: Пресс-служба Министерства здравоохранения Пензенской области

В понедельник, 24 июля, в областном минздраве состоялось заседание противоэпидемической комиссии, главное темой которого стала вспышка кори в региона. Как сообщил глава министерства Вячеслав Космачев, ситуация с заболеваемостью в регионе по-прежнему нестабильна. На сегодня выявлены уже 78 случаев заболевания.

- География распространения, помимо Городищенского района, вышла на Кузнецк, Пензу, Шемышейку и Неверкино, - подчеркнул министр.

Самым действенным способом не допустить распространения болезни является вакцинация населения. Вячеслав Космачев поручил продолжать разъяснительную работу с населением.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Марина Воробьева, в августе в Пензенскую область поступят еще 3000 доз вакцины против кори.

- Пока активными темпами у нас идет иммунизация контактных лиц, отказников и подчищающая вакцинация групп риска. Для этого имеется достаточный запас вакцины. Подчищающая иммунизация для отдельных категорий граждан будет продолжена до конца 2023 года, - заявила она.

Марина Воробьева напомнила, что в числе наиболее уязвимых граждан находятся также и иностранные граждане, приехавшие в регион на работу. Вячеслав Космачев призвал глав муниципальных образований усилить контроль за данными группами лиц, а также организовать вакцинацию непривитых сотрудников на всех предприятиях.