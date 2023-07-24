57 выпускников из Пензенской области получили 100 баллов на ЕГЭ в 2023 году

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В Пензенской области подвели итоги экзаменационной кампании-2023.

По словам представителя министерства образования региона, число выпускников, получивших высшие баллы, продолжает расти: в 2021 году их было 25 человек, в прошлом - 32. Отлично себя проявили на экзаменах одиннадцатиклассники из Пензы, Кузнецка, Заречного, а также Бессоновского, Каменского, Сосновоборского, Никольского, Пензенского, Лопатинского, Мокшанского, Земетчинского районов.

- Впечатляющими оказались результаты по литературе. Впервые сразу 15 выпускников школ региона набрали на экзамене 100 баллов, 28 % участников получили высокобалльный результат, - отметил Алексей Фомин.

Как было отмечено, результаты ЕГЭ будут проанализированы. По итогам мониторинга в каждой районе области разработают «дорожные карты», которые будут использованы в будущем учебном годы для подготовки новых выпускников.