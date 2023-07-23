В Пензенской области с детьми в пункте временного размещения в Леонидовке провели тренировку

Фото: Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пензенской области

И славные мордахи на фото лучше всего говорят о том, что тренировка пришлась по душе 14 юным спортсменам от 6 лет до 15 лет.

После разминки ребята выполнили комплекс упражнений по круговой системе. Челночный бег, махи гирей, прыжки со скакалкой, рывок гантели, приседания, - все эти базовые упражнения начального уровня дети выполняли с явным удовольствием.

«Упражнения с весами в первую очередь были направлены на освоение правильной техники, поэтому вес снарядов был небольшой», - пояснила Елена Гордеева.

Тренировка вызвала у детей живой интерес и отклик. Это без дополнительных комментариев видно по лицам ребят на фото. И уже неважно, откуда они родом, с Донбасса, Киева или Белгорода. Они точно такие же озорные и близкие, как и пензенские или московские мальчишки и девчонки.

В 2004 году вместе с небольшой командой коллег из Издательства газеты «Труд» в четырех городах Украины - Одессе, Николаеве, Днепропетровске и Харькове в течение месяца мы организовали праздники газеты «Труд в Украине», базировавшейся в Донецке. На митингах – у Дюка в Одессе, на площадках в других городах для детей проводили конкурсы с призами, шоу циркачей на ходулях.

Со взрослыми говорили об общей истории, об участвовавшем в празднике Герое Украины летчике-испытателе самолета «Мрия», от организовавшей Пушкинский конкурс газеты «Труд» вручали награды лучшим учителям русского языка в Украине. А потом с удовольствием смотрели выступления частушечников Бандурина и Вашукова.

Накануне выборов вовсю на Украине резвились американские PR-агентства, из последних сил тащили в президенты Ющенко.

О выборах на праздниках мы не говорили ничего, а после концерта люди подходили и делились: «Мы знаем, за кого голосовать».