Олег Мельниченко посетил форум «iВолга»

Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Как отметил глава региона в своих социальных сетях, в этом году представителям региона доверили ответственную работу - формирование патриотической повестки на смене «Единство поколений.

В Пензенской области этому уделяется особое внимание. В регионе существует отряд содействия полиции «Тигр», о работе которого подробнее рассказали участникам форума.

Кроме того, делегация области представила 55 проектов на конкурс грантов. В их числе – проведение семинара специалистов сферы молодежной политики всех муниципалитетов Пензенской области, организация иммерсивных экскурсий в образовательных учреждениях региона и многое другое.

«В прошлом году мы поддержали победившие на форуме проекты. Эта традиция будет продолжена и сейчас. Гранты, которые пензенцы получат по результатам «iВолги-2023», будут увеличены в два раза. Желаю всем участникам форума успехов, а нашим пензенским, особенно», - подчеркнул губернатор.