Пять способов интересно провести свободный день в Пензе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1. Создать собственный шедевр

В последние годы в Пензе появилось немало частных художественных студий и творческих пространств, которые предлагают всем желающим посетить мастер-классы. В течение полутора-двух часов человек, даже не державший до этого момента в руках кисть, с помощью и подсказками опытного педагога может написать свою первую картину.

Данный формат будет интересен и художникам со стажем: например, если вы хотите попробовать незнакомый вам материал, но не желаете тратить денег на его покупку - как правило, в стоимость мастер класса входит все для создания шедевра.

А для тех, кому формата мастер-класса оказалось мало, в некоторых студиях предусмотрены полноценные художественные курсы, которые помогут окунуться в данный вид творчества с головой.

2. Обсудить любимую книгу

В 90-е-начала 2000-х во многих иностранных фильмах можно было увидеть так называемые «книжные клубы» - объединения любителей чтения, которые раз в какой-то период времени собираются вместе, чтобы поделиться своим мнением о прочитанном произведении.

В Пензе тоже есть такие клубы. Помимо обсуждения прочитанного, его участники ходят на экскурсии, организовывают акции по обмену книгами и прекрасно проводят время.

3. Увидеть город глазами туриста

В повседневной суете мы зачастую перестаем обращать внимание на мир вокруг себя. А зря! В Пензе есть немало действительно красивых и необычных домов, интересных достопримечательностей.

Притворитесь на один день туристом и пройдитесь по улицам так, будто вы здесь впервые – не торопясь, рассматривая детали, делая фотографии. Можно довериться указателям «Красной линии» и обойти все достопримечательности в центре города (пеший маршрут начинается у памятника Первопоселенцу) или самому составить план прогулки, а можно просто довериться интуиции и отправиться туда, куда вас сами понесут ваши ноги.

Главное - не забывать наслаждаться каждым моментом!

4. Научиться готовить, как в ресторане

В одной известной комедии официант фешенебельного ресторана настойчиво рекомендовал посетителю попробовать дефлопе из палабы с семечками кациуса – поскольку оно «самое лучшее в Москве!». Да и без столь громких заявлений ресторанная еда у большинства ассоциируется, в первую очередь, с изысканным и незабываемым вкусом.

Долгое время считалось, что приготовление дома блюд высокой кухни, если и возможно, то требует огромных сил, подготовки, терпения. Сегодня же дела обстоят гораздо проще: сегодня в Пензе есть кулинарные студии, сотрудники которых готовы научить любого желающего готовить стейки с идеальной прожаркой, бенто-торты и пирожные «макарон» и многое другое.

Иногда мастер-классы по приготовлению блюд из меню проводятся и в пензенских ресторанах.

5. Покорить водную стихию

Любителям активного отдыха непременно придется по вкусу идея сплавов на байдарках и каяках. В черте города они проводятся на реке Суре. Принять участие в заплывах могут даже дети.

Несколько часов умиротворенного плавания, живописные маршруты, свежий воздух – все это не только поможет вам отдохнуть душой и телом, но и оставит массу приятных эмоций.